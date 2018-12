Photo: VNA



New York (VNA) – Le Vietnam sera un point lumineux dans le tableau économique de l'Asie pour 2019, a estimé Wendy Cutler, vice-présidente de l’Institut Asia Society basé à New York, aux Etats-Unis.



S'exprimant lors du séminaire sur les prévisions sur l’avenir de l’Asie, Wendy Cutler, ancienne vice-représentante américaine au Commerce, a déclaré qu’avec la croissance économique continuelle plus de 6% ces deux dernières années, le Vietnam était considéré comme un élément lumineux rare du tableau économique régional.



En outre, le Vietnam devient une destination attrayante pour les investisseurs dans le contexte où la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine conduit de nombreuses entreprises à envisager d'orienter leurs activités vers le Vietnam.



Wendy Cutler a également insisté sur les opportunités offertes par l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) au Vietnam. Etant l'un des six premiers signataires de l'accord, le Vietnam peut profiter au maximum des avantages apportés par cet accord, a-t-elle noté.



Elle a rappelé l'avertissement du Fonds monétaire international (FMI), selon lequel cette organisation pourrait abaisser les prévisions de croissance de nombreux pays asiatiques affectés par la guerre commerciale américano-chinoise. Cependant, le Vietnam "échappera" à cette liste du FMI, a-t-elle dit.

Auparavant, en mi-novembre, selon les prévisions du Conference Board - un organisme de recherche économique -, le Vietnam est considéré comme un point lumineux dans le tableau économique mondial avec beaucoup de belles perspectives de croissance pour 2019. En effet, la croissance économique du Vietnam devrait atteindre 7% en 2019, soit l’une des plus rapides d’Asie. –VNA