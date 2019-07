Le général de corps d’armée Pham Ngoc Minh, chef d'état-major général adjoint de l'armée populaire du Vietnam, a reçu le 18 juillet à Hanoi une délégation de l’Armée royale de Thaïlande. Photo: www.qdnd.vn



Hanoï (VNA) – Le général de corps d’armée Pham Ngoc Minh, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, a reçu le 18 juillet à Hanoï une délégation du Centre de recherche stratégique relevant de l’Institut de recherche sur la défense de l’Armée royale de Thaïlande.

Le général de corps d’armée Pham Ngoc Minh a estimé que la coopération bilatérale en matière de défense n’avait cessé de se développer ces dernières années et contribuait à la promotion des relations d’amitié, de la compréhension et la confiance mutuelle entre les deux armées et les deux peuples.

Il a souhaité voir l’Institut des stratégies de défense du ministère vietnamien de la Défense et le Centre de recherche stratégique relevant de l’Institut de recherche sur la défense de l’Armée royale de Thaïlande poursuivre leurs efforts pour promouvoir leur coopération actuelle et jouer un rôle actif dans la proposition de conseils sur des questions stratégiques aux dirigeants du ministère de la Défense et des armées de chaque pays respectif. -VNA