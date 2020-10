Le séminaire scientifique internationale intitulé «75 ans de la République démocratique du Vietnam : rappel de l'histoire» s’est tenu en ligne. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Un séminaire scientifique internationale intitulé «75 ans de la République démocratique du Vietnam: rappel de l'histoire» s’est tenu en ligne les 21 et 22 octobre.

Le séminaire a été organisé par le Centre de recherche du Vietnam et de l'ASEAN de l'Institut d'études d'Extrême-Orient de l'Académie des sciences russe ; l'Institut de recherche sur l’Europe de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, attirant une trentaine de chercheurs et d’experts d'instituts, de centres de recherche et d’universités russes et vietnamiens.

Le séminaire a discuté de cinq sujets principaux directement liés à la Révolution d’Août et au développement de l'État vietnamien: politique extérieure; développement socio-économique; réalités historiques dans la nouvelle ère; valeurs culturelles; et langue et littérature.

Les délégués ont mis l'accent sur les réalisations de la coopération bilatérale promues par des générations et manifestées dans de nombreux domaines de la vie sociale au Vietnam et en Russie.

Lors des débats, des experts et des érudits des deux pays ont abordé cinq grands sujets mentionnés, en donnant de nombreuses estimations, analyses et recommandations au service de l’édification et de la défense nationales.

A propos de la politique extérieure, les interventions présentées lors du séminaire ont affirmé que le Vietnam préconisait l’intégration internationale très tôt, réalisait la ligne des relations extérieures ouverte, de multilatéralisation des relations et de diversification des formes. La politique cohérente du Parti et de l’État du Vietnam consiste à élargir les relations internationales, en contribuant au maintien d’un environnement de paix, de stabilité et de développement dans la région et dans le monde.

Sur la base des réalisations obtenues durant ces 25 dernières années, le Vietnam continuera dans cette direction, tout en assurant l'équilibre de ses relations avec de grands pays, en attachant une importance au partenariat stratégique intégral avec la Russie.

Lors du séminaire, les chercheurs ont également mentionné les défis actuels de la sécurité de l'environnement marin; analysé les tendances du développement de l’agriculture de haute technologie du Vietnam dans le contexte de l'intégration internationale…

Faisant référence à l'importance de la Révolution d'Août, les chercheurs russes ont analysé de principales prémisses menant au succès de cet événement ; mettant en évidence la stratégie révolutionnaire correcte du Président Ho Chi Minh et du Parti communiste du Vietnam ; évoquant les valeurs nationales, les défis du processus de modernisation et la situation religieuse au Vietnam au XXIe siècle. Ils ont estimé que le combat contre l'épidémie de COVID-19 au Vietnam était comme un test de l'efficacité du système de l’Etat. -VNA