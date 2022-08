Photo: Vietnam Report



Hanoï (VNA) – Le 3 août, la société Vietnam Report et le journal VietNamNet ont officiellement annoncé le Top 50 des entreprises publiques prestigieuses et efficaces (VIX50) pour 2022.



VIX50 est établi sur la base de recherches et d'évaluations indépendantes par Vietnam Report, dans le but de reconnaître les sociétés publiques qui font preuve de supériorité en matière de puissance financière et de communication, de potentiel de croissance, de développement durable, de qualité de gestion et de position solide dans son secteur.



Vinhomes, Hoa Phat, Masan, Mobile World (MWG), la banque VIB, ou Vietcombank…, figurent toutes sur la liste.



A cette occasion, Vietnam Report et VietNamNet ont également annoncé les listes des 10 sociétés prestigieuses du secteur bancaire, du secteur de l’assurance, du secteur des technologies de l’information et des télécommunications.



Dans le cadre de l’événement, Vietnam Report a présenté le rapport CEO Insight 2022 qui analyse la situation et les tendances de la transformation numérique dans la communauté des entreprises vietnamiennes, ainsi que les défis et difficultés auxquels elles sont confrontées. En outre, le rapport souligne les tendances de la transformation numérique et de la sécurité de l'information au Vietnam pour un « avenir numérique » transparent, sûr et efficace.-VNA