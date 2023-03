Hanoï, 25 mars (VNA) - Les sociétés sont Hoa Phat Group, Vicostone JSC, Viglacera Corporation, Hoa Sen Group, An Cuong Wood – Working JSC, Tien Phong Plastic JSC, Binh Minh Plastic JSC, Vicem Ha Tien Cement JSC, Siam City Cement Vietnam Ltd. et Eurowindow JSC.



La liste était basée sur les recherches indépendantes de Vietnam Report.

Hoa Phat Group dans la liste de 10 principales entreprises de matériaux de construction du Vietnam en 2023. Photo : VNA

Les entreprises sont filtrées de la base de données dans les études de classement de Vietnam Report dans l'industrie de la construction avec des données financières mises à jour au 31 décembre 2022, en combinaison avec l'utilisation de la méthode de codage des médias et des enquêtes, donnant les évaluations les plus complètes, objectives et complètes des entreprises durant la période récente.Deux ans après la pandémie de COVID-19, dans un contexte de fluctuations imprévisibles, les entreprises de matériaux de construction tentent toujours de s'adapter aux nouvelles conditions, d'améliorer leur résilience et leur compétitivité pour se renforcer à l'avenir.Le directeur général de Vietnam Report, Vu Dang Vinh, a déclaré que toutes les entreprises du secteur des matériaux de construction participant à l'enquête ont déclaré avoir amélioré leur capacité de récupération pour contrer les événements d'interruption à l'avenir. Parmi eux, 27,3 % ont déclaré avoir terminé le processus, 54,5 % sont en cours d'amélioration et 18,2 % sont au stade de la planification. Par rapport à la période 2020-2021, bien que la proportion d'entreprises en phase de planification ait diminué, la proportion d'entreprises en cours d'amélioration a doublé, a-t-il noté.Vu Dang Vinh a déclaré que les entreprises nationales construisent et mettent progressivement en œuvre des solutions de renforcement de la résilience pour minimiser l'impact des risques en mettant en place des plans d'urgence et en étant capables de s'adapter aux changements constants du marché ainsi que de saisir les nouvelles opportunités créées par la perturbation.Le rapport sur le Vietnam a également annoncé des listes des meilleures entreprises, en particulier des matériaux de construction tels que le fer, l'acier et la tôle ondulée, les tuiles, pavés, portes et cloisons. - VNA