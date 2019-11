Hanoi, 27 novembre (VNA) - La République de Corée est le 3ème partenaire commercial du Vietnam, après la Chine et les Etats-Unis, selon le Département général des Douanes.

Photo: thoibaotaichinhvietnam

De janvier à octobre 2019, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la République de Corée ont atteint 56,13 milliards d’USD, dont 16,7 milliards d’exportations vietnamiennes (+9,5% en un an).





Bien que les importations vietnamiennes en provenance de la République de Corée connaissent une légère croissance, de 0,5%, soit 39,43 milliards d’USD, ce pays d’Asie de l’Est reste le deuxième marché d’importation du Vietnam, après la Chine.



En particulier, la République de Corée est l'un des deux partenaires avec lesquels le Vietnam affiche un déficit commercial de plusieurs dizaines de milliards d’USD, plus précisément de près de 23 milliards d’USD.



Parmi les produits d'exportation phares du Vietnam sur le marché sud-coréen, les téléphones et accessoires arrivent en tête avec 4,5 milliards d’USD (+19%), suivis par le textile-habillement, 2,92 milliards (+5%); les ordinateurs, produits électroniques et composants, 2,44 milliards (+15%); les machines-outils et pièces de rechange, 1,31 milliard (+28%)...



La République de Corée est quant à elle le fournisseur principal de nombreux produits valant un milliard d’USD au Vietnam tels qu’ordinateurs, produits électroniques et composants (14,61 milliards d’USD), machines-outils (5,14 milliards), téléphones et accessoires (4,82 milliards), matière plastique et produits dérivés (2,87 milliards), matières premières pour les industries du textile et de la chaussure (2,42 milliards)… - CPV/VNA