Hanoi (VNA) – Parmi les 27 trésors nationaux qui viennent d’être reconnus par le Premier ministre vietnamien dans la décision n°41/QD-TTg du 30 janvier 2023, on compte 7 objets et groupes d’objets appartenant à des particuliers. Tous ont des valeurs très particulières.

Le trésor national de la jarre culturelle en bronze de Sông Son est exposé au Musée de Nam Hông (ville de Tu Son, province de Bac Ninh), le 25 février. Photo : NDEL





En particulier, le tambour en bronze Kinh Hoa II du collectionneur Nguyên Van Kinh à Hanoï datant d’environ 200 à 100 ans av. J.-C., appartient au groupe des tambours en bronze les plus grands et les plus intacts de la période de la culture Dông Son comme d’autres tambours en bronze de Ngoc Lu, Hoàng Hà, Cô Loa...

Trân Dinh Thang, qui possède quatre objets et groupes d’objets en tant que trésors nationaux, est également propriétaire d’un groupe d’objets en céramique émaillée blanche de la dynastie Ly qui ont été reconnus comme trésors nationaux en 2021. Ce sont tous des objets typiques de chaque période historique, servant de base pour rechercher et promouvoir l’histoire, les beaux-arts et la culture nationale.

Cependant, le public peut rarement voir ces objets. Il y a même des trésors qui n’ont pas été et ne seront jamais présentés au public. Cela peut être considéré comme un énorme gaspillage de ressources culturelles pour la population.

Actuellement, les réglementations légales sur la préservation et la promotion de la valeur des trésors nationaux appartenant aux propriétaires privés présentent encore de nombreux problèmes à clarifier. Par exemple, le mécanisme de coordination entre les agences publiques et privées dans l’affichage et la présentation des trésors nationaux.

Les objets reconnus comme trésors nationaux ont une valeur économique très élevée, unique, que les collectionneurs doivent dépenser beaucoup d’efforts et d’argent pour acquérir. Si malheureusement, des objets se perdent ou sont endommagés lors de leur exposition, comment cela sera-t-il résolu ? Ce sont des questions qui nécessitent une réglementation spécifique.

Selon la loi sur le patrimoine culturel, les trésors nationaux nécessitent une préservation spéciale. Cependant, à l’heure actuelle, les trésors nationaux gérés par les propriétaires privés sont préservés au gré des propriétaires. Pendant ce temps, tous les propriétaires n’ont pas suffisamment de connaissances pour préserver des objets vieux de centaines ou de milliers d’années. L’État doit prendre des politiques de coordination pour la préservation à long terme.

L’histoire ne se limite pas aux trésors nationaux reconnus. Le pays compte des milliers de collectionneurs des antiquités et d’objets de beaux-arts... dont beaucoup sont considérés comme des trésors. Mais on n’est pas disposé à enregistrer des antiquités, des trésors nationaux et surtout à les présenter au public. Beaucoup de ces trésors continuent de « dormir » dans les collections, voire dans des entrepôts.

Afin d’éveiller la valeur de ces trésors auprès de la population, il faut avant tout élaborer une politique raisonnable de promotion de la valeur des trésors nationaux que des collectionneurs privés possèdent et qui ont été reconnus jusqu’à aujourd’hui. – NDEL/VNA