Hanoi, 8 août (VNA) - Le 4e dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et les Philippines s'est déroulé à Manille du 6 au 8 août dans le but de renforcer le partenariat de défense bilatéral.

Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh (gauche) et le ministre philippin de la Défense nationale, Delfin N. Lorenzana. Photo : Quân dôi nhân dân

L'événement était coprésidé par le vice-ministre vietnamien de la Défense nationale, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh et le vice-ministre philippin de la Défense nationale, Cardozo M. Luna.



À cette occasion, Nguyen Chi Vinh a rencontré le ministre philippin de la Défense nationale, Delfin N. Lorenzana, le conseiller en matière de sécurité nationale, Hermogenes Cendana Esperon Jr, et le directeur exécutif du groupe ministériel sur la sécurité, la justice et la paix du cabinet présidentiel Emmanuel T. Bautista.



Lors du dialogue et des réunions, les responsables philippins ont hautement apprécié la visite de la délégation de la défense vietnamienne, soulignant que la coopération en matière de défense des deux pays apportait une contribution importante à l’approfondissement du partenariat stratégique bilatéral.



Ils ont affirmé renforcer la coopération avec le Vietnam et donner la priorité au domaine de la défense, car les deux pays pourraient partager beaucoup d'avantages et de défis en termes de stratégie.



La partie philippine a remercié le Vietnam d'avoir soutenu et sauvé les pêcheurs philippins en détresse en mer.



Pour sa part, Nguyen Chi Vinh a déclaré que le Vietnam espérait renforcer ses relations de défense avec les Philippines sur la base du respect de l'indépendance et de la souveraineté de chaque pays, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région.



Les deux parties ont eu des échanges de vues approfondis sur la sécurité régionale et la coopération entre l'armée et la défense au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), ainsi que sur les relations de défense entre le Vietnam et les Philippines.



Ils sont convenus d'améliorer tous les mécanismes de dialogue et de coopération bilatéraux et multilatéraux afin de faire face efficacement aux nouveaux défis.



Les mécanismes de coopération de l'ASEAN ou dirigés par l'ASEAN, y compris la réunion ministérielle de la défense de l'ASEAN (ADMM) et ADMM +, jouent un rôle important pour assurer la paix, la stabilité et le développement dans la région. Ils ont affirmé et convenu de renforcer la solidarité et de conserver le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture de sécurité régionale.



Les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant la coopération bilatérale en matière de défense, en particulier les échanges de délégations et les points de vue sur des questions stratégiques, la coopération entre soldats et le partage d'informations.



Ils ont été unanimes pour mettre en œuvre de manière continue les contenus de coopération dans les accords signés.



Le Vietnam et les Philippines ont également convenu de se soutenir activement lors de forums multilatéraux, en particulier en 2020, lorsque le Vietnam assumera le rôle de président de l'ASEAN, afin de maintenir la solidarité et le consensus et de promouvoir le rôle central de l'ASEAN.-VNA