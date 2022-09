Des orateurs au Forum sur le développement durable de l’aquaculture, le 7 septembre à Can Tho. Photo: VNA

Can Tho (VNA) – Des experts ont partagé, lors d’un forum tenu le 7 septembre dans la ville de Can Tho, leurs expériences et connaissances et ont discuté du transfert de technologie entre le Vietnam et les Pays-Bas pour promouvoir le développement durable de l’industrie aquacole vietnamienne.

Le Forum sur le développement durable de l’aquaculture a été organisé par l’Ambassade des Pays-Bas au Vietnam, en collaboration avec l’antenne municipale de la Chambre d’industrie et de commerce et d’autres organisations vietnamiennes et néerlandaise.

Malgré une croissance annuelle de 11% ces deux dernières décennies, l’industrie aquacole des localités vietnamiennes dans le delta du Mékong font face à de nombreux défis causés par le changement climatique, la salinisation et les phénomènes météorologiques extrêmes.

Le forum permet à discuter d'une coopération étroite et à long terme entre le Vietnam et les Pays-Bas pour développer des chaînes de valeurs durables pour l’industrie aquacole dans le delta du Mékong, a déclaré Vu Thanh Lien, chef adjoint du Département de la coopération internationale, relevant du ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural.

Le Vietnam et les Pays-Bas coopéreront pour trouver des solutions durables visant à améliorer la compétitivité de l'industrie aquacole vietnamienne sur le marché mondial et à protéger la nature du delta du Mékong, a-t-il ajouté.

Les Pays-Bas sont prêts à aider le Vietnam pour promouvoir un développement durable de son industrie aquacole, a déclaré Danuël Stork, consul général néerlandais. -VNA