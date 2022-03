Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien (au milieu). Photo: congthuong.vn



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 17 mars, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a eu une conversation téléphonique avec le ministre néo-zélandais du Commerce et de la Croissance des exportations, Damien O'Connor, sur l’initiative des Etats-Unis concernant le lancement d’un cadre économique indo-pacifique (IPEF).



Le ministre Nguyen Hong Dien a souligné que l'initiative américaine comprenait de nombreuses questions nouvelles qui intéressaient le Vietnam, telles que le renforcement des chaînes d'approvisionnement, les investissements dans les infrastructures et l'environnement. Selon lui, il faut avoir suffisamment de temps pour clarifier le contenu du cadre pour prendre ensuite la décision sur l’adhésion ou non. Il est en outre nécessaire d'avoir une participation aussi diversifiée que possible des pays de la région, en particulier des pays de l'ASEAN.



Le ministre Nguyen Hong Dien a demandé à la Nouvelle-Zélande de fournir une assistance technique aux ministères et organes vietnamiens, en particulier dans de nouveaux domaines. Il a déclaré espérer que les deux parties travailleraient en étroite collaboration pour établir des points de vue et avoir une voix avec les États-Unis et d'autres pays. Le ministre néo-zélandais a partagé cette idée avec le ministre vietnamien.



Les deux ministres ont tous déclaré que le développement de ce cadre de coopération nécessitait une consultation à un niveau supérieur.-VNA