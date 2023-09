Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a affiché un excédent commercial estimé à 2,29 milliards de dollars en septembre et de 21,68 milliards au cours de ces neuf derniers mois, selon des données de l'Office général des statistiques (GSO).Les exportations en septembre ont connu une croissance de 4,6% en glissement annuel pour s’élever à 31,41 milliards de dollars, mais celles en neuf mois ont baissé de 8,2% pour s’établir à 259,67 milliards de dollars, dont 229,22 milliards rapportés par les produits de l’industrie manufacturière.Quant aux importations, le chiffre d’affaires est estimé à 29,12 milliards de dollars en septembre ( 2,6%) et à 237,99 milliards en neuf mois (-13,8%) dont 223,08 milliards en provenance du groupe de matériaux de production.Entre janvier et septembre, les États-Unis sont demeurés le plus grand marché à l'export du Vietnam, avec un chiffre d'affaires estimé à 70,9 milliards de dollars. De son côté, la Chine a conforté sa position en tant que plus grand marché d'importation, avec un montant estimé à 79,1 milliards de dollars. -VNA