Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président laotien, Bounnhang Vorachith (droite), et le responsable du bureau présidentiel du Vietnam, Dao Viet Trung. Photo : VNA



Vientiane (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail du 4 au 7 décembre au Laos, Dao Viet Trung, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et responsable du bureau présidentiel, a été reçu mercredi à Vientiane par le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président laotien, Bounnhang Vorachith.



A cette occasion, Dao Viet Trung a informé le dirigeant laotien des résultats de son entretien tenu auparavant avec le ministre Khammeang Phongthady, responsable du bureau présidentiel du Laos. Selon lui, les deux parties avaient avancé diverses mesures pour consolider et renforcer les relations traditionnelles spéciales entre les deux bureaux présidentiels.



Appréciant la coopération entre les deux bureaux présidentiels, Bounnhang Vorachith a déclaré souhaiter que dans les temps à venir, les deux parties continuent de développer leurs relations et leur entraide, contribuant à l’épanouissement des relations spéciales Vietnam-Laos.



Auparavant, l’après-midi du 4 décembre, Dao Viet Trung avait eu un entretien avec le ministre Khammeang Phongthady, responsable du bureau présidentiel du Laos. Ils avaient convenu de maintenir l’échange de délégations pour partager des expériences et améliorer leurs compétences de travail, contribuant à l’approfondissement des relations entre les deux nations. -VNA