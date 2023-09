Le directeur général d'Unitel, Tran Trung Hung. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Ces dernières années, le Laos est toujours le pays qui attire le plus des investissements directs à l’étranger (IDE) des entreprises vietnamiennes, vu les relations privilégiées entre les deux pays.



En 14 ans d’opération au Laos, Star Telecom (Unitel), une coentreprise entre le groupe vietnamien Viettel et Lao Asia Telecom au Laos, est devenue le plus grand opérateur de télécommunications et l'une des entreprises qui contribuent le plus au budget du Laos, créant le plus d'emplois avec plus de 27.000 employés.



Le directeur général d'Unitel, Tran Trung Hung, a déclaré que l'amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos avait apporté à son entreprise de nombreux avantages commerciaux. Les services déployés par l'entreprise sont bien accueillis par le peuple lao, et les ministères, départements et organes locaux lui créent toujours des conditions favorables, a-t-il ajouté.

La Sarl de caoutchouc Vietnam – Laos a choisi Bachiaeng et Senaxempu, les districts les plus reculés et les plus pauvres de la province lao de Champassak, pour planter des hévéas. Photo: VNA



Toujours selon Tran Trung Hung, en 14 ans, Unitel a fait du Laos l'un des pays dotés des meilleures infrastructures de télécommunications d'Asie du Sud-Est. En plus d'accomplir les tâches commerciales, cette entreprise a réalisé un bon travail social, en soutenant activement le gouvernement lao dans la transformation numérique et la construction de l’e-gouvernement. Elle a accordé des dons d’une valeur totale de plus de 3 millions de dollars par an à la mise en œuvre de nombreux programmes sociaux significatifs tels qu’un programme Internet gratuit pour des écoles, la construction d'écoles, de postes médicaux, l’octroi de bourses à des étudiants pauvres, la fourniture d’aliments à des personnes défavorisées.



La Sarl de caoutchouc Vietnam – Laos, quant à elle, a choisi Bachiaeng et Senaxempu, les districts les plus reculés et les plus pauvres de la province lao de Champassak, pour planter des hévéas. Plus de 18 ans après son investissement, son projet a produit de grands effets pratiques sur le développement économique local, en particulier sur la réduction de la pauvreté.



Le vice-président de la province lao de Champassak, Somboun Heuangvongxa, a déclaré que les investisseurs vietnamiens non seulement réussissaient bien dans leurs opérations commerciales et obligations fiscales, mais montraient également qu'ils étaient très responsables. En plus de faire un bon travail de protection de l'environnement conformément aux contrats signés, les investisseurs vietnamiens sont ceux qui effectuent le mieux le travail social et aident les gens dans les zones de leurs projets.



Le ministre lao du Plan et de l'Investissement, Khamjane Vongphosy, également président du Comité de coopération Laos - Vietnam, a déclaré qu'outre les avantages géographiques, la raison principale était que le Laos et le Vietnam entretenaient des relations d'amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale. -VNA