Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue japonais Kishida Fumio, en visite officielle au Vietnam, ont participé le 1er mai à Hanoï au séminaire de coopération Vietnam - Japon dans l'innovation technologique, la transformation numérique et la diversification de la chaîne d'approvisionnement, organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Organisation japonaise du Commerce extérieur (JETRO).

S'exprimant lors du séminaire, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu'au cours de ces dernières années, le Parti et l'État du Vietnam avaient dirigé tous les niveaux et secteurs pour promouvoir l'application et le développement des sciences, des technologies et de l'innovation et de la créativité ; participer activement à la quatrième révolution industrielle, au service du développement rapide et durable du pays.

A présent, l'économie numérique se développe rapidement. La technologie numérique est appliquée dans les industries, l'agriculture et les services, contribuant ainsi à créer plus d'opportunités d'emploi, de revenus, de services publics et améliorant la qualité de vie des gens.Les deux économies vietnamienne et japonaise ont un grand potentiel de coopération dans de nombreux domaines, en particulier dans l'innovation technologique, la transformation numérique et la diversification de la chaîne d'approvisionnement.

Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam souhaitait continuer à bénéficier d'une coordination, d'une assistance étroite du gouvernement et des entreprises japonaises dans le processus de promotion des domaines mentionnés. Le gouvernement vietnamien s'est engagé à toujours accompagner et à créer toutes les conditions favorables pour que les entreprises japonaises et vietnamiennes promeuvent la coopération dans ces domaines.

Le Premier ministre japonais Kishida Fumio a estimé que la possibilité de coopération entre le Japon et le Vietnam était illimitée. Le Japon et le Vietnam ont renforcé et renforcent leur coopération vers la période post-COVID-19.

Pour que les entreprises japonaises opèrent de manière stable au Vietnam, l'industrie de soutien du Vietnam est un facteur clé. Le Japon et le Vietnam devraient continuer à coopérer pour résoudre les problèmes sociaux et économiques dans de nombreux domaines grâce à la transformation numérique. Et les deux parties devraient diversifier la chaîne d'approvisionnement, a-t-il souligné.



Lors du séminaire, les participants ont partagé que l'innovation technologique, la transformation numérique et la diversification de la chaîne d'approvisionnement étaient des tendances communes et un processus de changement profond des activités de production industrielle dans de nombreux pays, y compris le Vietnam. Plus que jamais, le besoin d'innovation technologique et de transformation numérique devient urgent pour les entreprises vietnamiennes afin d'améliorer leur compétitivité, leur efficacité de production et d'être prêtes à recevoir une nouvelle vague d'investissements dans l’effort de diversification de la chaîne d'approvisionnement des entreprises multinationales. Cependant, ce n'est pas un processus facile mais plein de défis, nécessitant des solutions appropriées et complètes. -VNA