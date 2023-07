Photo: Moit

Hanoï (VNA) – Une délégation d'une cinquantaine d'entrepreneurs belges devrait se rendre au Vietnam pour rechercher des partenaires et assister à Vietnam International Sourcing 2023, qui se tiendra du 13 au 15 septembre à Ho Chi Minh-Ville.



Selon le Bureau du commerce du Vietnam en Belgique et en Union européenne (UE), ces entrepreneurs représenteront leurs entreprises dans la Région flamande qui sont spécialisées dans divers secteurs, dont l’agriculture, les machines, les matériaux de construction, l’immobilier et les services logistiques.



Le premier vice-président du Sénat de Belgique, qui est également à la tête de l'Alliance belgo-vietnamienne, prononcera un discours au forum commercial Vietnam - UE dans le cadre de Vietnam International Sourcing 2023.



Vietnam International Sourcing 2023 est une série d'événements visant à aider les entreprises nationales à s'engager davantage dans les chaînes de production et d'approvisionnement mondiales, à s'adapter à la tendance croissante de l'intégration économique internationale et à renforcer les liens avec les réseaux de distribution et les importateurs étrangers. Il comprendra des conférences, des ateliers, des rencontres entre entreprises, et l’exposition Vietnam International Sourcing 2023...



L'événement devrait accueillir 8.000 visiteurs et 150 délégations en provenance de 30 pays et territoires.-VNA