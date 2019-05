Hanoi, 22 mai (VNA) - À l’ère numérique, on assite à une évolution des pratiques et objets technologiques, ceux-ci sont alors utilisés dans de nombreux secteurs d’activités.



Ayant pour thème "Meilleure technologie, Meilleure vie", la 4e exposition internationale sur les produits et les services de télécommunications; et de technologie de l’information et de la communication (Vietnam ICTCOMM 2019) se déroulera du 6 au 8 juin au Centre des foires et d’expositions internationales de Saigon, à Hô Chi Minh-Ville. L’information a été dévoilée par le comité d’organisation lors d’une conférence de presse tenue mardi 21 mai à Hanoï.

Pham Duc Nghiêm s’exprime lors du point de presse, le 21 mai à Hanoï.



"Vietnam ICTCOMM constitue une passerelle permettant aux participants de chercher des partenaires, d’attirer l’investissement et de présenter de nouvelles technologies en la matière", a affirmé Pham Duc Nghiêm, chef adjoint du Département de développement de marché et d’entreprise des sciences et des technologies (NATEC).



Sous l’égide des ministères de l’Information et de la Communication, et des Sciences et des Technologies, cette manifestation sera organisée par la compagnie ADPEX, en partenariat avec l’Association d’Internet du Vietnam et celle d’informatique du Vietnam et NATEC.



Cette 4e édition va réunir près de 300 compagnies venues de 18 pays et territoires dont Vietnam, République de Corée, Japon, Singapour, États-Unis, Chine, Inde, Israël, Thaïlande, Hong Kong et Taïwan (Chine), etc. Elle présentera de différents produits concernant les méga données, l’intelligence artificielle, les solutions technologiques ainsi que les logiciels. Sans compter des milliers de nouveaux articles technologiques tels qu’écran de téléviseur, ordinateur, téléphone portable, équipements sonores… Canon, Samsung et Konica y vont exposer leurs produits.



D’après Tai Nizawa, directeur chargé des affaires de Konica Vietnam, sa compagnie s’intéresse à la fourniture de matériels technologiques aux PME vietnamiennes. "Vietnam ICTCOMM demeure une occasion excellente pour présenter nos services à la clientèle vietnamienne", a-t-il expliqué. "Vietnam ICTCOMM constitue une passerelle permettant aux participants de chercher des partenaires, d’attirer l’investissement et de présenter de nouvelles technologies en la matière", a affirmé Pham Duc Nghiêm, chef adjoint du Département de développement de marché et d’entreprise des sciences et des technologies (NATEC).Sous l’égide des ministères de l’Information et de la Communication, et des Sciences et des Technologies, cette manifestation sera organisée par la compagnie ADPEX, en partenariat avec l’Association d’Internet du Vietnam et celle d’informatique du Vietnam et NATEC.Cette 4e édition va réunir près de 300 compagnies venues de 18 pays et territoires dont Vietnam, République de Corée, Japon, Singapour, États-Unis, Chine, Inde, Israël, Thaïlande, Hong Kong et Taïwan (Chine), etc. Elle présentera de différents produits concernant les méga données, l’intelligence artificielle, les solutions technologiques ainsi que les logiciels. Sans compter des milliers de nouveaux articles technologiques tels qu’écran de téléviseur, ordinateur, téléphone portable, équipements sonores… Canon, Samsung et Konica y vont exposer leurs produits.D’après Tai Nizawa, directeur chargé des affaires de Konica Vietnam, sa compagnie s’intéresse à la fourniture de matériels technologiques aux PME vietnamiennes. "Vietnam ICTCOMM demeure une occasion excellente pour présenter nos services à la clientèle vietnamienne", a-t-il expliqué.