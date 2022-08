Hô Chi Minh-Ville vue d'en haut. Photo: vneconomy.vn

Hanoi (VNA) - Le Vietnam commence à sortir ses griffes et deviendra progressivement le nouveau tigre de l'Asie, selon l’agence de presse Sputnik (Russie).

Sputnik a cité Brian Lee Shun Rong, économiste de Maybank disant lors du forum des affaires 2022 tenu le 4 août à Hô Chi Minh-Ville que le Vietnam serait un "nouveau tigre" de l'Asie, après la République de Corée, Singapour et Taïwan et Hong Kong (Chine).

Cet expert évalue les avantages compétitifs du Vietnam ainsi que les barrières et les défis sur la voie pour devenir un "nouveau tigre" de la région.

Il a estimé que la présence des entreprises à capitaux étrangers au Vietnam a aidé le développement vigoureux de son industrie.

Selon les données de Maybank, les entrées d'IDE au Vietnam et le chiffre d'affaires des exportations au cours des 10 dernières années sont "plus importants que tous les autres pays d'Asie du Sud-Est". En particulier, les secteurs de l'électronique et du téléphone ont dépassé le secteur de textile et d’habillement pour devenir le secteur qui contribue le plus au chiffre d'affaires à l'exportation.

Cela montre que le Vietnam a renforcé sa position dans la chaîne de valeur mondiale. Parallèlement à cela, la productivité des travailleurs augmente également plus rapidement que les autres pays de l'ASEAN.

Brian Lee Shun Rong apprécie hautement l'environnement d’affaires cohérent au Vietnam, qui offre un grand soutien aux entreprises étrangères.

Selon lui, le Vietnam a connu une forte croissance au cours de la dernière décennie grâce à une stratégie d'industrialisation menée par les investissements étrangers. Grâce à cette stratégie, le Vietnam devient le centre de fabrication et d'exportation de la région, une « étoile montante » dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Photo: VNA



Il a également mentionné trois potentiels dont le Vietnam doit tirer parti pour promouvoir l'économie numérique, notamment : le capital pour les startups technologiques à un stade favorable ; un grand nombre de jeunes consommateurs sont disposés à utiliser des services de plate-forme numérique de pointe et les coûts de connexion Internet sont à un niveau raisonnable, créant une grande accessibilité pour la majorité des gens.

Pour devenir le prochain tigre économique, le Vietnam doit avoir des infrastructures de classe mondiale, d'une main-d'œuvre compétente. Ses entreprises doivent élever la position dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, ainsi que leur croissance doit être tirées par la transformation numérique. -VNA