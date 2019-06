Le ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh lors d'une rencontre avec des représentants des associations professionnelles européennes. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh a travaillé mercredi à Bruxelles avec Cecilia Malmström, commissaire européenne au commerce de l'Union européenne (UE), et Kris Peeters, vice-Premier ministre et ministre belge de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, pour discuter des relations de coopération économique et commerciale, et accélérer la signature de l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA).

Lors d'une rencontre avec le ministre Tran Tuan Anh, Cecilia Malmström a apprécié les efforts de l'Assemblée nationale, du gouvernement et des organes compétents du Vietnam dans l'adoption de la Convention N° 98 de l'Organisation internationale du travail (OIT), ainsi que le programme de l'élaboration de la loi comprenant le contenu à modifier le Code du travail.

Les membres de l'UE ont exprimé leur souhait d'accélérer la coopération avec le Vietnam, dont la signature au plus tôt de l'EVFTA et de l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA), a fait savoir Cecilia Malmström.

Actuellement, le Vietnam et les pays membres de l'UE s'efforcent d'achever les dernières formalités pour la signature de l'EVFTA fin juin à Hanoï comme prévu.

Selon le ministre Tran Tuan Anh, lors des dernières sessions du Conseil européen, le Vietnam a clarifié l'efficacité de l'ouverture des marchés pour les activités commerciales et d'investissement entre le Vietnam et les pays membres de l'UE.

Du 17 au 21 juin, le ministre Tran Tuan Anh effectue une visite de travail dans l'Union européenne, en Belgique, Roumanie, Italie et Espagne. -VNA