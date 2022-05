Bangkok, 5 mai (VNA) - Le ministre thaïlandais de l'Economie et de la Société numériques, Chaiwut Thanakamanusorn, a affirmé le 5 mai que la Thaïlande souhaitait coopérer avec le Vietnam dans des domaines tels que l'infrastructure de l'information, le cloud computing, la gestion des réseaux sociaux, la transformation numérique et l'économie numérique., lors de sa rencontre avec l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande Phan Chi Thanh.

Photo : VNA

La rencontre a eu lieu après que le Vietnam et la Thaïlande aient tenu avec succès la quatrième réunion de leur comité mixte du commerce (JTC) à Bangkok, réalisant de nombreux contenus importants et convenant de maintenir la coordination pour éliminer les goulots d'étranglement dans la coopération économique bilatérale.



Phan Chi Thanh a proposé au ministère thaïlandais de l'Economie et de la Société numériques et au ministère vietnamien de l'Information et des Communications d'intensifier le partage d'informations, de promouvoir une coopération dans l'économie numérique et la transformation numérique, d'envisager de compléter la coopération sur la transformation numérique et l'économie numérique et de signer bientôt un nouveau protocole d'accord pour faciliter les activités de collaboration dans le nouveau le contexte.



Il a également suggéré aux deux parties de promouvoir la coopération et d'établir un mécanisme d'échange et de partage d'expériences en matière de transformation numérique et de développement économique numérique en association avec la stratégie de croissance de chaque pays.



Les deux parties doivent renforcer la collaboration et partager leur expérience dans la gestion des fausses informations afin d'établir un environnement en ligne sûr et sain, a-t-il souligné.



L'ambassadeur vietnamien a proposé que la partie thaïlandaise crée des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes de technologie de l'information investissent et fassent des affaires dans le pays, et a suggéré que les deux ministères reprennent les visites de travail et les réunions à tous les niveaux.



L'ambassade est prête à soutenir et à se connecter pour promouvoir la coopération entre les deux ministères dans les temps à venir, a-t-il ajouté.



Pour sa part, le ministre Chaiwut Thanakamanusorn a déclaré que les deux parties devraient continuer à promouvoir les activités de coopération après plus de deux ans d'interruption en raison de la pandémie de COVID-19. Il a approuvé les propositions de l'ambassadeur Phan Chi Thanh, affirmant que son ministère les examinera et les traitera bientôt.



Il a accepté de relancer les échanges bilatéraux entre les deux ministères à tous les niveaux, affirmant soutenir et faciliter les investissements et les affaires des entreprises informatiques vietnamiennes dans le pays, contribuant ainsi à promouvoir davantage la coopération en matière d'investissement, de commerce et de tourisme entre la Thaïlande et le Vietnam.- VNA