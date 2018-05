Des visiteurs d'une croisière organisée par Royal Caribean Cruises. Photo : hanoimoi



Hanoï (VNA) - Selon l’Administration nationale du Tourisme du Vietnam, le Vietnam et Singapour renforceront leur coopération dans le tourisme de croisières.

Il s’agit d’un résultat important de la 15e réunion du Comité de coopération touristique entre le Vietnam et Singapour, tenue à Singapour.



En 2017, plus de 530.000 touristes singapouriens ont visité le Vietnam, soit une hausse de 21% sur un an. Et plus de 270.000 touristes vietnamiens se sont rendus à Singapour.

L'année dernière, plusieurs paquebots de différentes agences de voyage spécialisées dans les croisières telles que Royal Cribean Cruises, Princess Cruises, Silver Sea Cruise, Costa Cruises. ont fait escale à Vietnam et Singapour. La coopération entre les deux pays dans cette filière dispose de grands potentiels de développement.

Selon l'Association internationale des compagnies de croisières (CLIA - Cruises Lines International Association), cette année, PrincessCruises devra emmener 80.000 visiteurs au Vietnam, soit une hausse annuelle de 40%.



Dans les temps à venir, le Vietnam et Singapour continueront de coopérer pour favoriser l'accès des visiteurs à leurs sites touristiques et fournir de nouvelles expériences aux croisiéristes.-VNA