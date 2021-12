La signature d'un protocole d'accord entre le ministère vietnamien de l'Information et de la Communication et le Comité sud-coréen de la communication. Photo : VNA



Séoul (VNA) - Le ministre de l'Information et de la Communication Nguyen Manh Hung a eu des séances de travail et signé un protocole d'accord, le 14 décembre, avec le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC et le Comité sud-coréen de la communication, dans le cadre de la visite officielle dans ce pays du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, du 13 au 15 décembre.

En vertu de ce document, les deux parties renforceront leur coopération dans le secteur postal, notamment la discussion de l'élaboration de politiques stratégiques pour le développement de la poste ; l’assistance aux entreprises postales des deux pays dans l'exploitation et la fourniture de nouveaux services ; l’organisation des programmes d'échange d'expériences, de formation et d’amélioration des capacités. En outre, les deux parties ont convenu d'élargir les activités de coopération dans le développement des infrastructures de télécommunications, la transformation numérique, la sécurité de l'information et l'organisation de programmes de connexion d'entreprises spécialisées dans la technologie numérique.

Pour le secteur de la radiodiffusion et de l'information électronique, ce protocole d'accord constitue la base importante pour renforcer la coopération bilatérale dans l'échange d'informations sur les politiques, de réglementations et de mesures de gestion de l'information électronique et des réseaux sociaux afin d'assurer un environnement de réseau sain.

Les deux parties vont s’entraider dans la production de programmes et l’échange professionnel et la mise en œuvre d'activités de formation et d’amélioration des capacités. Les deux parties ont convenu de créer en 2022 un groupe de travail conjoint pour améliorer l'efficacité de la coordination et de la mise en œuvre des activités de coopération. -VNA