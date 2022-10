Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La 19e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-République de Corée sur la coopération dans l’économie, les sciences et techniques, a eu lieu le 28 octobre à Hanoï.

Elle a été coprésidée par les ministères vietnamien du Plan et de l'Investissement et sud-coréen des Affaires étrangères. L'objectif était d'examiner la situation de la coopération entre les deux pays depuis la 18e réunion du Comité en novembre 2020 et de définir des orientations futures.

Selon le vice-ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement Tran Quoc Phuong, le Vietnam créera les meilleures conditions possibles pour que les entreprises sud-coréennes fassent de nouveaux investissements et élargissent leurs activités au Vietnam.

Pour sa part, le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Yun Eeong Deok, a demandé à la partie vietnamienne de résoudre les difficultés auxquelles les entreprises sud-coréennes sont confrontées dans leur processus d’opération au Vietnam.

Pour les temps à venir, les deux parties ont convenu de continuer à renforcer leurs échanges et le partage d’informations

Selon le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, en septembre 2022, la République de Corée comptait environ 9.438 projets d'investissement valides au Vietnam, avec un capital total de 80,5 milliards de dollars. Elle occupait ainsi le premier rang parmi les investisseurs étrangers au Vietnam, tant en termes de nombre de projets que de montant total. En 2021, la République de Corée était le 3e partenaire commercial du Vietnam, avec un commerce bilatéral de 78 milliards de dollars.

En ce qui concerne les aides publiques au développement (APD), le montant accordé par la République de Corée au Vietnam a atteint plus de 500 millions dollars par an, dont 90% étant des APD et 10%, aides non remboursables.-VNA