Séoul (VNA) – Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thien, en tête d’une délégation vietnamienne en visite en République de Corée, s’est entretenu le 27 juin avec Park Yang-woo, son homologue sud-coréen.

Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thien. Photo: VNA



Il a estimé l’efficacité des relations de coopération entre les deux pays dans ces trois domaines. Les deux parties ont organisé de nombreuses activités d’échanges. La partie vietnamienne a organisé des activités festives en République de Corée. En revanche, les activités sud-coréennes dans le secteur de la culture au Vietnam se développent, notamment avec le succès du groupe CJ spécialisé dans le système de cinéma CGV.

A propos du tourisme, Nguyen Ngoc Thien a déclaré que ce secteur constituait l'un des principaux secteurs de coopération entre le Vietnam et la République de Corée. Il a espéré que la République de Corée deviendra le premier marché touristique du Vietnam dans le futur.



Il a saisi l’occasion pour remercier la République de Corée pour son soutien à la formation d’athlètes vietnamiens, notamment de l’équipe de football nationale masculine et des athlètes de tir.



Park Yang-woo, pour sa part, a affirmé l’attention du gouvernement sud-coréen au secteur touristique. En 2018, 28 millions de Coréens étaient en voyage à l’étranger, dont plus de 4 millions sont choisis visiter le Vietnam. Il a prévu que près de 4,3 à 4,5 millions de touristes sud-coréens devront se rendre au pays cette année. Il a espéré que le nombre de touristes vietnamiens en République de Corée augmentera rapidement dans les années prochaines.



Evoquant le récent accident d’un bateau de tourisme transportant des Sud-coréen en Hongrie, Park Yang-woo a suggéré au gouvernement vietnamien de s’intéresser davantage à la garantie de la sécurité des touristes sud-coréens au Vietnam. Il a annoncé que la République de Corée avait décidé de choisir la semaine du 2 au 8 septembre comme la semaine d'accueil des vacanciers vietnamiens.



Il a affirmé le souhait de son pays de partager ses expériences dans les secteurs culturel et sportif avec le Vietnam. Le pays a lancé un programme d'explorer la culture sud-coréenne à l’intention des jeunes vietnamiens.

Le ministre a demandé au gouvernement vietnamien de soutenir les entreprises sud-coréennes opérationnelles dans le secteur de la culture au Vietnam et d’autoriser l’ouverture des centres d'enseignement de la langue coréenne à Ho Chi Minh Ville.



Lors de son séjour en République de Corée, Nguyen Ngoc Thien et la délégation vietnamienne ont rendu visite à l’ambassade du Vietnam.



Il se rendra à l’Office de promotion du tourisme du Vietnam dans ce pays le 28 juin. -VNA