La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang et le ministre qataris du Travail, Ali Bin Saeed Bin Smaikh Al Marri. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A l'occasion de la participation à la 5e conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés (PMA5) à Doha, au Qatar, du 5 au 8 mars, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a rencontré certains responsables qataris.

Il s’agit du ministre du travail, Ali Bin Saeed Bin Smaikh Al Marri, du ministre d'État des affaires étrangères, Soltan bin Saad al-Muraikhi, du vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Sultan Bin Rashid Al Khater, du premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie, Mohamed bin Ahmed bin Twar Al-Kuwari.

Le Thi Thu Hang et les responsables qataris se sont réjouies de l'évolution positive de la coopération entre le Vietnam et le Qatar, notamment dans la politique, la diplomatie, l’économie, l’énergie... De bonnes relations politiques sont une base solide pour promouvoir la coopération dans les domaines potentiels tels que le commerce, l'investissement, l'industrie Halal, le travail, le tourisme, la finance verte, les nouvelles énergies, etc.

Les deux parties ont discuté de mesures spécifiques pour améliorer encore l'efficacité de la coopération bilatérale future, notamment la mise en œuvre de nombreuses activités à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Qatar, l'échange de délégations à tous les niveaux.

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères et le ministre d'État des affaires étrangères, Soltan bin Saad al-Muraikhi. Photo : VNA



Le Qatar a affirmé son soutien au Vietnam dans le renforcement de la coopération avec le Conseil de coopération du Golfe (CCG). Le Vietnam est prêt à servir de pont pour la coopération entre le Qatar et l'ASEAN.

En ce qui concerne la coopération économique, commerciale et d'investissement, la dirigeante vietnamienne et les responsables qataris ont convenu d'organiser prochainement la troisième réunion du Comité mixte bilatéral ; de renforcer les activités de promotion du commerce, des investissements et du tourisme... ; de se coordonner pour partager des informations sur les opportunités d'investissement et les projets d'intérêt commun ; de faciliter l'importation des produits de base l’un de l’autre ; d’augmenter les vols commerciaux entre les deux pays.

A cette occasion, la partie qatarie a confirmé qu’elle participerait à la Conférence sur la promotion des investissements dans la ville de Da Nang, prévue le 8 mars au Qatar et créerait des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes puissent assister à l'exposition agricole AgriteQ, prévue de 15 à 19 mars. Elle proposera d'examiner et d'envisager la possibilité de signer un nouveau document de coopération dans le domaine du travail. - VNA