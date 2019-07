La présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), Nguyen Phuong Nga et le ministre philippin des Affaires étrangères, Teodoro Lopez Locsin. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La présidente de l’Union des organisations de l’amitié du Vietnam (VUFO), Nguyen Phuong Nga, a rencontré lundi à Hanoi le ministre philippin des Affaires étrangères, Teodoro Lopez Locsin, en visite officielle au Vietnam les 8 et 9 juillet.



La présidente de VUFO a félicité les Philippines pour leurs réalisations acquises en matière de développement national et de réduction de la pauvreté ces dernières années.



Elle a remercié le gouvernement philippin d’avoir soutenu la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021, et d’avoir facilité la création de l’Association d’amitié Philippines-Vietnam.



Elle a affirmé que la diplomatie populaire jouait un rôle crucial dans le renforcement de l’amitié entre les deux pays.



À cette occasion, Nguyen Phuong Nga a également informé son interlocuteur des activités remarquables des associations d'amitié Vietnam-Philippines et Philippines-Vietnam visant à promouvoir l'amitié, la coopération et les échanges entre les deux peuples.



Les deux organisations ont signé en juin dernier un protocole d'accord de coopération à l’occasion de la visite aux Philippines des dirigeants de l'Association d'amitié Vietnam-Philippines.



Pour sa part, le ministre philippin Teodoro Lopez Locsin a souligné que le Vietnam et les Philippines entretenaient une amitié étroite et présentaient de nombreuses similitudes culturelles. Dans le domaine de l’économie, de nombreuses entreprises des deux pays ont établi une coopération étroite, contribuant à promouvoir le commerce bilatéral.



Le gouvernement philippin continuera de créer des conditions favorables aux échanges entre habitants des deux pays, a-t-il souligné.



Lors de la réception, les deux parties ont discuté de l'amitié et de la coopération bilatérale, ainsi que de questions d'intérêt commun telles que le changement climatique, la protection de l'environnement et la population.



Ils ont exprimé leur satisfaction devant les réalisations obtenues par les deux pays, notamment la bonne coopération et le soutien mutuel entre les deux peuples. -VNA