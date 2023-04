Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade), l'Organisation des experts seniors néerlandais et la plateforme de commerce électronique MISS LINH de la société Viet Nam Food Europe BV aux Pays-Bas, ont signé le 4 avril à Hanoï un protocole d'accord de coopération.La signature de ce protocole d’accord de coopération marque une étape importante dans la promotion de la coopération en matière de recherche et d’assistance aux PME vietnamiennes pour les exportations de marchandises, notamment de produits agricoles vers l'Union européenne.Selon Hoang Minh Chien, directeur adjoint de la Vietrade (relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce), la signature de cet accord aidera les parties concernées à établir un mécanisme de mise en œuvre d'activités de promotion du commerce, créant des conditions favorables à la participation des entreprises vietnamiennes aux activités de promotion des exportations par le biais de l'environnement numérique, ainsi qu'au développement de leurs liens avec les entreprises néerlandaises, pour favoriser l’accès et la présence des produits vietnamiens sur le marché mondial.De son côté, Sven Dekker, coordinateur national de l'Organisation des experts seniors néerlandais au Vietnam, a déclaré que cette organisation non gouvernementale soutiendrait le renforcement des capacités des entreprises à exporter.MISS LINH est une plateforme de commerce électronique unique qui peut acheminer des marchandises exportées vers l'UE. –VNA