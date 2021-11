Photo: VNA

New York (VNA) - L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU ont élu, le 5 novembre, à la Cour internationale de Justice (CIJ) l'Australienne Hilary Charlesworth pour remplacer son compatriote James Richard Crawford, décédé le 31 mai dernier. Mme Charlesworth siègera avec les 14 autres juges de la CIJ jusqu’au 5 février 2024.

L'ambassadeur Pham Hai Anh, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a voté à l'Assemblée générale. La ministre conseillère Nguyên Phuong Tra, cheffe adjointe de la Mission du Vietnam auprès de l'ONU, a voté au Conseil de sécurité. C'était la troisième fois que le Vietnam participait à l'élection des juges de la CIJ en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité et membre des Nations Unies. Les deux votes précédents avaient eu lieu en 2008 et 2020, respectivement.

La juge australienne a été élue au premier tour de scrutin à la majorité absolue de 119 voix sur 190 votants, battant M. Linos-Alexander Siciliano de la Grèce qui a obtenu 71 voix. Conformément à la procédure, elle a aussi emporté la majorité absolue des voix au scrutin tenu simultanément par le Conseil de sécurité.

Organe judiciaire principal de l’ONU, la CIJ est « un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires ».

Mme Hilary Charlesworth a été deux fois juge de la CIJ. Née en 1955 à Louvain, en Belgique, elle est Docteur en sciences juridiques de l’Université Harvard. Elle occupe la Chaire Harrison Moore de la Faculté de droit de Melbourne où elle est aussi « Laureate Professor ». Elle est également « Distinguished Professor » de la « Australian National University ».

L’Assemblée générale tiendra une autre séance publique lundi 8 novembre, à partir de 10 heures, sur la revitalisation de ses travaux. -VNA