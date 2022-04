Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Quang Hieu. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam et Oman ont signé un accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports spéciaux et de passeports de services.



La cérémonie de signature a eu lieu le 28 avril à Hanoï. Les signataires étaient le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Quang Hieu (au nom du gouvernement vietnamien), et l’ambassadeur d’Oman au Vietnam, Saleh Mohamed Ahmed Al Sagri (au nom du gouvernement d’Oman).



Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les citoyens vietnamiens et les citoyens omanais titulaires de passeports diplomatiques, de passeports spéciaux ou de passeports de service avec au moins six mois de validité, seront exemptés de visa pour leur entrée, leur séjour, leur transit et leur sortie dans les 90 jours à compter de la date d'entrée sur les lieux. Les citoyens qui souhaitent séjourner plus de 90 jours sur le territoire de l'autre partie devront effectuer les démarches nécessaires pour demander aux organes compétents de l'autre partie de délivrer un visa dans les 90 jours à compter de la date d'entrée.



La signature de l'accord a une signification importante, contribuant au développement des relations entre les deux pays, créant des conditions favorables à l'échange de délégations et favorisant le développement des relations économiques, commerciales et touristiques entre les deux pays.-VNA