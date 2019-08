Hanoï, 15 août (VNA) - Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique et permanent du secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam, a reçu le 15 août à Hanoi une délégation de la Commission d'inspection du Comité central du Parti révolutionnaire populaire laotien (PRPL) conduite par l'inspecteur général du gouvernement laotien, Bounthong Chitmany.

Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique et permanent du secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (droite) et l'inspecteur général du gouvernement laotien, Bounthong Chitmany. Photo : VNA



Tran Quoc Vuong a souligné la contribution active de la Commission d’inspection du Laos et de l’Autorité d’inspection du gouvernement aux relations fructueuses entre les deux pays.

Il a applaudi les résultats de la coopération entre les secteurs de l'inspection des deux pays et a suggéré que leurs agences concernées se coordonnent étroitement pour mettre en œuvre efficacement les accords signés, en particulier ceux relatifs à la construction de systèmes politiques et politiques, à l'inspection et à la lutte contre la corruption.

Le Vietnam fera tout son possible, avec le Laos, pour préserver et renforcer les relations privilégiées entre les domaines, a souligné M. Tran Quoc Vuong.

Le chef de la délégation laotienne, Bounthong Chitmany, s’est réjoui du développement de la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos dans tous les domaines.

Il a informé son hôte de la coopération entre les commissions d’inspection et les services d’inspection du gouvernement des deux pays.

La Commission d'inspection et l'Autorité d'inspection du gouvernement laotien s'emploieront davantage à mettre en œuvre de manière fructueuse les accords conclus par les hauts dirigeants vietnamiens des deux Partis et des deux États, et à promouvoir l’amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux pays, a-t-il promis. -VNA