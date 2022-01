Hanoi, 9 janvier (VNA) - A l'occasion de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre lao Phankham Viphavanh et d'une délégation de haut rang du gouvernement lao, le général Chansamone Chanyalath, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense a rendu visite le 8 janvier au général Ngo Xuan Lich, ancien membre du Bureau politique et ancien ministre de la Défense.

Le général Chansamone Chanyalath, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense (gauche) et le général Ngo Xuan Lich, ancien membre du Bureau politique et ancien ministre vietnamien de la Défense. Photo : VNA

Le général Chansamone Chanyalath a informé le général Ngo Xuan Lich de la situation au Laos, du programme d'activités de la délégation de haut rang du gouvernement lao au Vietnam ainsi que des résultats de la coopération dans la défense entre les deux pays ces derniers temps.

Il a exprimé ses remerciements vers le Parti, l'État, le gouvernement et le ministère de la Défense du Vietnam pour leur soutien opportun au Laos dans la prévention et le contrôle du COVID-19.

Se félicitant du développement profond et substantiel de la coopération en matière de défense entre les deux pays, le général Ngo Xuan Lich a hautement apprécié le fait que l'armée populaire lao et le général Chansamone Chanyalath avaient toujours cultivé ces relations bilatérales.

Le général Ngo Xuan Lich a exprimé sa conviction que la solidarité entre les deux Partis, les deux États, les deux armées et les deux peuples continueront de se développer au fil des jours et que la coopération bilatérale dans la défense continuera d'être renforcée concrètement et efficacement. – VNA