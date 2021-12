Photo: VNA

Ha Tinh (VNA) - Une conférence de haut niveau entre les provinces frontalières de Ha Tinh du Vietnam et de Borikhamxay et Khammouan du Laos s'est tenue samedi 18 décembre à la porte frontalière internationale de Cau Treo, afin de promouvoir la coopération dans la lutte contre COVID-19 et dans les secteurs socio-économiques, ainsi que dans la garantie de la sécurité dans les zones limitrophes.

S'exprimant lors de la conférence, le secrétaire du Comité du Parti de la province vietnamienne de Ha Tinh (Centre), Hoang Trung Dung, a souligné le maintien de l'ordre à la frontière et aussi l'attention portée à l'enseignement de la langue vietnamienne et à l'étude supérieure et postuniversitaire pour cadres et étudiants des provinces laotiennes.

Il a également souligné les activités visant à accélérer l'entraide face aux catastrophes naturelles et au COVID-19.

De son côté, les autorités de Borikhamxay ont souhaité que Ha Tinh continue à soutenir leur localité dans la formation des ressources humaines et ont plaidé pour que les deux parties s'efforcent de préserver la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Les représentants de Khammouan ont apprécié le respect des engagements concernant la garantie de la sécurité dans la zone, notamment dans la lutte contre la libre migration et le mariage illégal. -VNA