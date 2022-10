Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha s'est entretenu le 25 octobre à Hanoï avec le ministre lao des Ressources naturelles et de l'Environnement Mme Bounkham Vorachit. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha s'est entretenu le 25 octobre à Hanoï avec le ministre lao des Ressources naturelles et de l'Environnement Mme Bounkham Vorachit pour promouvoir la coopération bilatérale dans la gestion des ressources naturelles et de l'environnement dans l’avenir.

Le ministre Tran Hong Ha a estimé qu'au cours des dernières années, les deux parties avaient eu des activités de coopération pratiques et efficaces dans certains domaines tels que la météorologie et l'hydrologie, les ressources en eau, la protection de l'environnement, la géologie et les minéraux et etc.

Les deux ministères ont souhaité promouvoir les relations de coopération future plus globale et plus substantielle dans la gestion foncière, la conservation de la nature, la lutte contre la pollution transfrontalière, la réponse au changement climatique, le développement du marché du carbone, le développement de l'économie circulaire, etc.



Bounkham Vorachit a précisé que le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement avait soutenu avec enthousiasme son homologue lao dans le processus d'élaboration de politiques et de lois pertinentes. Il a souligné que le ministre Tran Hong Ha avait partagé de nouvelles vues sur la gestion de l'environnement, les politiques en matière de gestion foncière et des ressources en eau, l'hydrométéorologie, le changement climatique, etc..

Le responsable lao a souhaité que le ministre Tran Hong Ha prête attention et ordonne aux agences du ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement de continuer à resserrer leur coopération avec la partie lao.

Lors de l'entretien, les deux ministères ont également proposé de renforcer le partage d'expériences et de connaissances sur la gestion et l'élaboration des politiques sur les ressources naturelles et l’environnement ; de fournir un soutien à la formation du personnel de gestion du Laos ; de se coordonner dans l’élaboration de projets utilisant l'aide publique au développement du Vietnam et dans la mobilisation des financements étrangers. - VNA