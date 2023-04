La vice-présidente laotienne Pany Yathotou (droite) reçoit la présidente de l’ Union des femmes vietnamiennes , Ha Thi Nga. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail au Laos, la présidente de l’Union des femmes vietnamiennes Ha Thi Nga a rendu mardi 4 avril à Vientiane une visite de courtoisie à la vice-présidente laotienne Pany Yathotou.

Ha Thi Nga a remercié les dirigeants du Parti et de l’État lao, dont la vice-présidente Pany Yathotou, pour avoir toujours créé des conditions favorables et apporté leur soutien aux femmes des deux pays, souhaitant continuer de bénéficier de leur soutien pour que les Unions de femmes des deux pays mettent en œuvre bien l’accord conclu pour la période 2023-2027.

Elle a indiqué que les Unions des femmes des deux pays étaient toujours actives dans les activités d’amitié et de coopération tant au niveau central que local, contribuant à promouvoir la solidarité, l’amitié et la coopération entre les peuples et les femmes des deux des pays.

Dans les temps à venir, les deux associations continueront à booster leur coopération et à s’entraider au service du développement, a-t-elle ajouté.

La vice-présidente lao Pany Yathotou a affirmé que cette visite aidait non seulement les deux associations à partager leurs expériences de travail, mais également contribuait à renforcer les relations entre les deux pays.

La vice-présidente lao a suggéré aux Unions des femmes des deux pays de bien réaliser l’accord signé, et de créer les conditions propices permettant aux associations des femmes des provinces limitrophes d’augmenter le partage d’expérience en matière de développement économique et touristique...

Appréciant de divers modèles économiques réussis des femmes vietnamiennes, elle a appelé l’Union des femmes vietnamiennes à continuer de renforcer et d’élargir la coopération dans la formation à l’intention des femmes lao en la matière.

Auparavant, mardi matin, la délégation de l’Union des femmes vietnamiennes a eu un entretien avec la délégation de l’Union des femmes lao. Les deux parties ont évalué le processus de coopération dans le passé, en particulier la mise en œuvre de l’accord déjà signé pour la période 2023-2027. Elles ont convenu de continuer à accélérer la mise en œuvre des contenus de l’accord.

Dans l’après-midi, aura lieu la cérémonie de remise des ordres et médailles du Parti et de l’État lao pour les particuliers et collectivités de l’Union des femmes vietnamiennes. -VNA