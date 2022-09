Hanoï (VNA) - Les relations commerciales entre le Vietnam et le Laos se sont développées depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 60 ans (5 septembre 1962-2022).

Vietnam et Laos ciblent 2 milliards de dollars du commerce bilatéral. Photo : VNA

Le Laos est actuellement le septième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et les deux pays s'efforcent de porter le commerce bilatéral à 2 milliards de dollars.

Le Vietnam et le Laos partagent une frontière de plus de 2.300 km qui traverse 10 villes et provinces de chaque côté. Il existe notamment neuf portes frontalières internationales, six portes principales, 18 portes auxiliaires et de nombreux sentiers, ainsi que neuf zones économiques frontalières.

Le Vietnam fait partie des trois plus grands investisseurs au Laos. Le commerce bilatéral a atteint 1,37 milliard de dollars en 2021, soit une hausse de 33,32 % en glissement annuel, la plus élevée de la dernière décennie.

Les exportations du Vietnam vers le Laos ont atteint 594,7 millions de dollars, en hausse de 4%, tandis que les importations ont atteint 778,2 millions de dollars, en hausse de 69,8%.

Cérémonie de lancement de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos et Laos- Vietnam . Photo : VNA

Au cours des sept premiers mois de cette année, les recettes commerciales ont atteint 948,9 millions de dollars, soit une augmentation de 24,2% par rapport à la période correspondante de l'année dernière, dont les exportations du Vietnam vers le Laos étaient évaluées à 362,9 millions de dollars, en baisse de 1,6% d'une année sur l’autre, tandis que ses importations s'élevaient à 586 millions de dollars, en hausse de 48,2 %.

Selon Dô Quang Hung, directeur adjoint du département des marchés Asie-Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce, les deux pays ont utilisé des accords commerciaux pour atteindre une croissance de plus de 10 % au cours de la dernière décennie.

L'objectif de 2 milliards de dollars sera bientôt atteint, a déclaré M. Dô Quang Hung, exhortant les entreprises vietnamiennes à investir davantage dans la construction de leurs marques et à accroître leur compétitivité sur le marché hôte.

Les entreprises devraient étudier les accords commerciaux pour faciliter le dédouanement et optimiser les promotions commerciales, a-t-il poursuivi.

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Dô Thang Hai, a affirmé que le Vietnam était prêt à partager son expérience et à aider le Laos à surmonter les difficultés face à l’évolution complexe de la situation économique et politique mondiale.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce se coordonnera avec son homologue lao pour déployer des mesures visant à booster les relations commerciales bilatérales, a-t-il promis.

Dô Thanh Hai a noté que les deux ministères ont convenu d'achever les négociations et de signer un protocole d'accord sur le développement des infrastructures commerciales frontalières et la connectivité entre les deux pays, et des ajustements à l'accord commercial bilatéral pour garantir les intérêts des entreprises vietnamiennes et lao et faciliter leur développement durable.- VNA