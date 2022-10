Lors de la réception de la délégation du Département des gardes-frontières de l'état-major général de l'Armée populaire lao. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-ministre de la Défense, Hoang Xuan Chien, a reçu le 26 octobre à Hanoï, le général de brigade Siphan Phutthavong, chef du Département des gardes-frontières de l'état-major général de l'Armée populaire lao.

Le général de corps d’armée Hoang Xuan Chien a apprécié les efforts et la coopération efficace des forces de garde-frontière vietnamienne et lao ces dernières années, allant de la signature des accords, la création d'un cadre juridique pour leurs activités communes, à la coopération sur le terrain. Les activités communes des gardes-frontières vietnamiennes et lao ont contribué au développement socioéconomique et à la garantie de la sécurité et de l’ordre social des zones frontalières des deux pays, a-t-il souligné.

Le général Hoang Xuan Chien a proposé aux deux parties de continuer la mise en œuvre de leur protocole de coopération pour la période 2019-2024, du Plan de coopération annuelle entre les ministères vietnamien et lao de la Défense et d’autres accords de coopération entre les gardes-frontalières vietnamiens et lao. Il a également suggéré de renforcer le partage d’informations et de multiplier des patrouilles et des mains-œuvres communes

Le ministère vietnamien de la Défense soutient toujours et crée de conditions propices pour renforcer la coopération entre les gardes-frontières des deux pays, a-t-il déclaré.

De son côté, le général Siphan Phutthavong a déclaré continuer la mise en œuvre des accords bilatéraux déjà signés, améliorer la qualité des formations de gardes-frontières ainsi que multiplier des patrouilles communes, activités d’échange et de coopération dans les zones frontalières. -VNA