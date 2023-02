Ho Chi Minh-Ville, 15 février (VNA) - Le Vietnam a un grand potentiel et des avantages pour développer les chaînes de production d'huîtres, ont déclaré des experts lors d'une conférence sur la technologie de l'aquaculture organisée le 14 février à Ho Chi Minh-Ville par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Photo : VNA

S'exprimant lors de la conférence, Dinh Xuan Lap, expert du Centre international pour l'aquaculture et la durabilité des pêches (ICAFIS), a déclaré que l'aquaculture vietnamienne en général et l'élevage de mollusques en particulier ont changé positivement, passant de l'autosuffisance et de la production à petite échelle à une production commerciale orientée vers l'exportation.Les produits de mollusques du Vietnam sont exportés vers 50 marchés à travers le monde, dont l'UE, les États-Unis, le Japon, la Malaisie, le Mexique et l'Australie.Avec plus de 3.260 km de côtes et de nombreuses zones propices aux mollusques bivalves, le Vietnam a des atouts pour élever des huîtres.Actuellement, le pays compte environ 3.200 ha d'ostréiculture dans 24 villes et provinces côtières, mais c'est un chiffre très modeste par rapport à son potentiel, a déclaré Dinh Xuan Lap.L'augmentation de la demande d'huîtres au Vietnam et dans d'autres pays motive les ostréiculteurs à investir dans leur élevage, a déclaré le 14 février Dinh Xuan Lap, ajoutant que cependant, les ostréiculteurs vietnamiens sont confrontés à des limitations liées à la technologie agricole, à la source d'élevage et à la gestion de l'eau pour l'ostréiculture.Ihara Hidenori, représentant en chef adjoint du bureau de la JICA au Vietnam, a déclaré qu'à partir de juin 2022, la JICA et Yamanaka Inc (Japon) ont étudié la faisabilité d'appliquer la technologie agricole à l'élevage d'huîtres pour la consommation crue et la technologie de gestion sanitaire afin de promouvoir l'ostréiculture au Vietnam. province de Khanh Hoa.Grâce à ce projet, le Japon souhaite diffuser la technologie de l'ostréiculture à valeur ajoutée et à haute productivité, contribuant ainsi à augmenter les revenus des aquaculteurs vietnamiens à l'avenir, a-t-il déclaré.Takada Shinji, directeur général de la Compagnie Yamanaka, a déclaré que le Japon possède l'expérience et des techniques d'ostréiculture de haute qualité, et peut aider le Vietnam à développer des chaînes de production d'huîtres dans les temps à venir.- VNA