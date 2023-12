Un stand présente de produits japonais au Salon des industries de soutien Vietnam-Japon tenu en août 2023 à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Des experts vietnamiens et japonais ont échangé leurs points de vue sur les mesures visant à favoriser la coopération dans l'économie numérique entre les deux pays lors d'un forum qui s'est tenu le 5 décembre à Hanoï.

Le Forum de recherche politique Vietnam-Japon intitulé '' Partenariat sur l’économie numérique dans le Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité : comment le Japon et le Vietnam devraient-ils coopérer ?" a été organisé par l'Institut central de gestion économique (CIEM), en collaboration avec la Graduate School of Public Policy (GraSPP) de l’Université de Tokyo (Japon), avec le soutien de la Toshiba International Foundation (TIFO).

Lors de l'événement, Nguyen Anh Duong, un responsable du CIEM, a souligné les efforts du Vietnam pour stimuler l'économie numérique et la coopération dans ce domaine.

Kazuo Kusakabe, représentant en chef du bureau de représentation de Toshiba Asia Pacific à Hanoï, a mis en avant le potentiel substantiel permettant aux deux pays de renforcer leur collaboration dans l'économie numérique.

Le Vietnam et le Japon ont publié en novembre dernier une Déclaration commune sur l'élévation de leurs relations vers un partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde, qui mentionne également le renforcement de leur coopération dans l'économie numérique, a-t-il indiqué.

Les participants ont déclaré que le Vietnam devrait travailler à accroître sa capacité en matière d'économie numérique en combinaison avec ses partenariats dans ce domaine. Ils ont également discuté des changements dans les relations Vietnam-Japon, ainsi que des tendances et développements internationaux qui affectent la coopération économique dans la région Indo-Pacifique. -VNA