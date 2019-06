Hanoi (VNA) – Le Vietnam et l’Indonésie ont organisé mardi 25 juin à Hanoi premier dialogue sur la politique de défense, sous la coprésidence du vice-ministre vietnamien de la Défense, Nguyên Chi Vinh, et du secrétaire général du ministère indonésien de la Défense, Agus Setiadji.

Le vice-ministre vietnamien de la Défense, Nguyên Chi Vinh (gauche) et le secrétaire général du ministère indonésien de la Défense, Agus Setiadji. Photo : VNA



Les deux parties se sont informées de la politique de défense de chaque pays, se sont échangées sur la situation sécuritaire dans la région Asie-Pacifique; le processus de coopération dans le cadre de la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) et de la Réunion élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM ), ainsi que la préparation vietnamienne de l’Année de la présidence de l’ASEAN 2020



En ce qui concerne la coopération bilatérale en matière de défense, les deux parties ont hautement apprécié les réalisations enregistrées, notamment la coopération dans l’échange de délégations, la formation, l’échange d’informations, la coopération entre leurs armées (marines et armées de l’air) et garde-côtes.



Sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), le lieutenant général Nguyên Chi Vinh a souligné le principe selon lequel il fallait traiter cette question dans un esprit humanitaire, en conformité avec le droit international, les lois indonésiennes et vietnamiennes, en veillant à ce qu’elle ne devienne pas une question régionale.

Lors du premier dialogue sur la politique de défense Vietnam-Indonésie. Photo : VNA



Il a fait savoir que le Vietnam a donné instruction à sa Garde-côte de prévenir, de ne pas interpeller, de réduire au minimum les saisies et la destruction des engins de pêche, et l’engagement de poursuites judiciaires contre les pêcheurs étrangers détectés pour violation des eaux vietnamiennes. Il a demandé aux deux parties de traiter les pêcheurs dans cet esprit afin de ne pas nuire à l’amitié entre les deux pays.

La partie vietnamienne a proposé de construire un esprit de partenariat, de non confrontation, de coopération des forces opérant en mer pour traiter les problèmes pertinents, en particulier avec les pêcheurs.

Elle a également proposé de mettre en place un mécanisme de coordination à tous les niveaux, allant du ministère de la Défense à la Marine et à la Garde-côte, d’établir une hotline et de renforcer les activités d’échange, y compris les patrouilles communes, les exercices contre la contrebande et la pêche illicite, la recherche sur l’environnement marin et la sensibilisation des pêcheurs.

Le ministre vietnamien de la Défense Ngô Xuân Lich (gauche) et le secrétaire général du ministère indonésien de la Défense, Agus Setiadji. Photo : VNA

Dans la matinée, le ministre de la Défense Ngô Xuân Lich a reçu le vice-amiral Agus Setiadji. Il a apprécié les résultats de la coopération en matière de défense entre le Vietnam et l’Indonésie, particulièrement depuis la signature de la Déclaration sur la vision commune de la coopération en matière de défense entre les deux ministères de la Défense en octobre 2017.

Le général Ngô Xuân Lich a salué le mécanisme de dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et l’Indonésie qui marque un nouveau développement positif dans les relations entre les ministères de la Défense des deux pays.

Appréciant les relations bilatérales d’amitié et de coopération multiforme, y compris dans la défense, le vice-amiral Agus Setiadji a informé le général Ngô Xuân Lich des résultats du premier dialogue sur la politique de défense Vietnam-Indonésie, et s’est déclaré convaincu que les relations bilatérales de défense gagneront en profondeur et en efficacité dans les temps à venir.

Il a exprimé son accord avec les propositions du Vietnam sur la question des pêcheurs et affirmé ne pas laisser se reproduires des affaires similaires impliquant des pêcheurs. – VNA