L'auditeur général adjoint Nguyen Quang Thanh (au centre) lors de la séance de travail avec la Commission de vérification des comptes de la République d’Indonésie (Photo: VNA)

Jakarta (VNA) - Une délégation de haut rang de l'Audit d'Etat du Vietnam (SAV), dirigée par l’auditeur général adjoint, Nguyen Quang Thanh, a eu une séance de travail avec la Commission de vérification des comptes de la République d’Indonésie (BPK) à Jakarta le 25 novembre.

Lors d'une séance de travail avec le président de la BPK, Agung Firman Sampurna, M. Thanh a affirmé que l'amélioration de la qualité de l'audit était une priorité absolue de l’Audit d’Etat du Vietnam afin de mettre en œuvre avec succès la stratégie de développement de l'audit national à l'horizon 2020 et de s'acquitter de sa mission à la présidence des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) en 2018-2021.

Par conséquent, l’Audit d’Etat du Vietnam encourage l'étude des expériences des organisations internationales pour atteindre ses objectifs.

Décrivant la BPK comme un partenaire important de l’Audit d’Etat du Vietnam, M. Thanh a souligné que divers échanges et visites avaient été organisés entre les deux parties afin de partager leurs expériences dans les domaines d’intérêt commun, contribuant ainsi à renforcer la coopération en matière d’éducation et de formation afin de renforcer les capacités des auditeurs.

Agung Firman Sampurna a ajouté que, depuis la signature du protocole d'accord entre les deux organismes d'audit au Sommet des institutions supérieures de contrôle de l'ASEAN (ASEANSAI) au Laos en 2017, de nombreuses activités de coopération ont été organisées, notamment une assistance technique et des conférences et cours de formation sur l'audit opérationnel, l'audit environnemental et l'audit de la construction.

L'année dernière, la BPK a aidé l'organisme d'audit vietnamien à réaliser un audit environnemental sur la gestion des déchets dans les parcs industriels de la province de Bac Ninh (Nord) et à élaborer des directives d'audit environnemental, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux parties travaillaient en étroite collaboration dans le cadre de l'ASEANSAI, de l'ASOSAI et l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) pour consolider la gestion des finances publiques.

Durant son séjour du 24 au 28 novembre, la délégation vietnamienne devrait échanger des expériences avec les agences de la BPK en définissant des plans d’audit appliquant les technologies de l’information, avec une approche basée sur les risques. -VNA