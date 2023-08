Promouvoir les produits vietnamiens à la foire commerciale internationale en Inde. Photo: VNA



New Delhi (VNA) - Un forum d'entreprises Vietnam-Inde a été organisé le 7 août à New Delhi par le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'ambassade du Vietnam en Inde et la Chambre de commerce et d'industrie PHD de l'Inde.



Lors du forum, la vice-ministre Phan Thi Thang a souligné plusieurs avantages favorables à la promotion de la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et l'Inde, tels qu'une économie en croissance et un environnement macroéconomique stable. Les déplacements entre les deux pays sont devenus plus pratiques grâce à des vols directs entre de grandes villes et à une structure d'import-export complémentaire.

Phan Thi Thang a proposé de renforcer la coopération et la connectivité de la chaîne d'approvisionnement en se basant sur les forces et les complémentarités respectives ; d'appliquer les technologies de l'information et la transformation numérique pour promouvoir le commerce ; d'établir des lignes de transport entre les deux pays afin d'économiser du temps et des coûts ; d'accroître les investissements dans les domaines forts de chaque partie et de stimuler les investissements indiens dans les secteurs industriels de base, le développement des infrastructures et l'application des technologies de l'information.



Selon l'ambassadeur du Vietnam en Inde Nguyen Thanh Hai, le Vietnam soutient la position de plus en plus élevée de l'Inde dans la région et le monde, pour l'intérêt des peuples des deux pays. Il a également souligné que le commerce et l'investissement étaient l'un des piliers importants des relations bilatérales.



Pour sa part, Shantuna Srivatava, ancien président du Conseil de promotion des affaires de l'ASEAN et ancien président de la Chambre de commerce vietnamienne en Inde, a souligné que le potentiel de coopération entre les deux pays n'a pas encore été pleinement exploité. Il a proposé l'objectif d'atteindre un commerce bilatéral de 20 milliards de dollars dans un avenir proche. -VNA