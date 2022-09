Le président de la Commission centrale de l’économie du Parti Tran Tuan Anh (droite) et John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le climat. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de la Commission centrale de l’économie du Parti Tran Tuan Anh a reçu le 6 septembre à Hanoï John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le climat.

Il a hautement apprécié ses contributions à de nombreux postes pour renforcer les relations de coopération multiforme entre les deux pays. Il a déclaré que le Partenariat intégral Vietnam-États-Unis se développait fortement dans tous les domaines et apportait des avantages pratiques aux peuples des deux pays, avec une coopération de plus en plus étroite dans les domaines tels que l'économie et le commerce, l'investissement, la sécurité maritime, l’éducation et la formation, le changement climatique, les sciences et technologies.

Tran Tuan Anh a affirmé que le Parti et l'État vietnamiens considéraient toujours les États-Unis comme le partenaire le plus important et souhaitaient approfondir le Partenariat intégral Vietnam-États-Unis, sur la base de la promotion des intérêts communs et du renforcement de la confiance politique et stratégique entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié la détermination du gouvernement du président Joe Biden à promouvoir des efforts conjoints mondiaux pour répondre à la crise climatique ; affirmé la politique et la détermination du Parti et de l'État du Vietnam à s'adapter de manière proactive au changement climatique, à mettre en œuvre ses engagements internationaux en la matière, à institutionnaliser par des politiques, des plans et des feuilles de route pour la mise en œuvre de mesures fortes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Après COP26 (26e Conférence des Parties des Nations unies sur le changement climatique), les politiques du Vietnam, en particulier les orientations de développement énergétique, ont été ajustées, avec de nombreux changements pour correspondre à son engagement à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. En conséquence, le Vietnam étudie également le mécanisme de transformation et d'investissement pour la croissance verte et le développement durable.

Pour sa part, John Kerry a affirmé que les États-Unis attachaient de l'importance au Partenariat intégral avec le Vietnam. Il a hautement apprécié les politiques, les orientations et les réalisations du Vietnam dans les efforts d'adaptation, de lutte contre le changement climatique et de développement durable.

Il a affirmé que les États-Unis soutenaient et étaient prêts à aider le Vietnam dans ce domaine. Il a également exprimé sa confiance et son optimisme quant à la perspective d'une bonne relation entre le Vietnam et les États-Unis dans les temps à venir. - VNA