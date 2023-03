Le PDG du Conseil d’affaires ASEAN - États-Unis, Ted Osius. Photo: VNA Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Science s et Technologies Bui The Duy a travaillé le 23 mars à Hanoï avec une délégation du Conseil d’affaires ASEAN - États-Unis, conduite par son PDG Ted Osius, en visite de travail au Vietnam du 21 au 23 mars au Vietnam.

Les deux parties ont discuté des mesures pour promouvoir la coopération entre le Vietnam et les États-Unis les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, apportant des avantages à la communauté scientifique, aux entreprises et aux peuples des deux pays.

La science, la technologie et l'innovation ont été identifiées par le Parti et le gouvernement vietnamiens comme l'une des percées stratégiques, un moteur promouvant le rythme et la qualité de la croissance, et aidant le Vietnam à atteindre l'objectif de devenir un pays industriel moderne d'ici 2030 et un pays développés à revenu élevé d'ici 2045, a déclaré le vice-ministre Bui The Duy.

Selon lui, actuellement, l'écart dans le domaine de la science et de la technologie entre le Vietnam et les autres pays de la région s'est considérablement réduit. Sur les classements mondiaux de la compétitivité mondiale et de la capacité d'innovation, dans un certain nombre de forts domaines scientifiques, le Vietnam a fait des progrès considérables.

La coopération dans les cadres bilatéraux et multilatéraux ont toujours été accélérée, y compris la coopération avec les États-Unis. Depuis l’adoption de l'Accord-cadre de coopération scientifique et technologique entre le Vietnam et les États-Unis (2000), la coopération bilatérale en matière de science, de technologie et d' innovation a été mise en œuvre dans de nombreux domaines, tant dans le cadre bilatéral entre les deux pays que dans les cadres multilatéraux des États-Unis - ASEAN.

Appréciant les réalisations du Vietnam dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, M. Osius s'est engagé à continuer d'accompagner le Vietnam dans la promotion des activités de coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation dans le cadre bilatéral ainsi que dans les cadres multilatéraux des États-Unis - ASEAN. -VNA

