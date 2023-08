Les délégués participant à la célébration des 50 ans de l'Agence vietnamienne pour la recherche des personnes disparues (VNOSMP) et des 35 ans de l'opération conjointe pour la recherche des Américains portés disparus pendant la guerre au Vietnam (MIA). Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le colonel Le Dinh Vu, directeur adjoint du Département des sciences militaires (ministère de la Défense), chef du Bureau 701 (Bureau de l'Agence permanente du Comité directeur national pour le règlement des conséquences causés par les bombes, les mines et les produits chimiques toxiques après la guerre au Vietnam) a reçu le 23 août à Hanoï une délégation du Comité de crédits du Sénat américain, en visite de travail au Vietnam.

Les deux parties ont convenu de continuer à coopérer étroitement pour surmonter les conséquences de la guerre telles que le traitement de la pollution due à l'agent orange, la recherche et l’identification des restes des martyrs, le soutien aux personnes handicapées et le déminage ; et renforcer le dialogue pour consolider et développer les relations entre les deux pays dans les temps à venir. -VNA