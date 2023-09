Le ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bui Thanh Son et le ministre des Affaires étrangères, des Affaires internationales, du Commerce et de l'Énergie du Commonwealth de la Dominique, Vince Henderson, ont signé un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels entre les deux pays. Photo : VNA

New York (VNA) - Dans le cadre de sa participation au débat général de haut niveau de la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York aux États-Unis, dans la matinée du 22 septembre (heure locale), le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rencontré le ministre des Affaires étrangères, des Affaires internationales, du Commerce et de l'Énergie du Commonwealth de la Dominique, Vince Henderson, avec lequel il a signé un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels entre les deux pays.



Lors de la séance de travail précédant la cérémonie de signature, les deux parties ont discuté et convenu d'orientations et de mesures pour renforcer l'amitié et la coopération entre le Vietnam et la Dominique.



Bui Thanh Son a demandé aux deux parties de continuer de se coordonner étroitement pour mettre en œuvre les mesures convenues, accroître les échanges bilatéraux de délégations, promouvoir les négociations sur les accords économiques et commerciaux, les investissements ainsi que les accords de coopération dans les sciences, les technologies, l'éducation, l'agriculture...



Pour sa part, le ministre Vince Henderson, a souligné que la signature de cet accord était une étape importante dans les relations entre les deux pays et s’est déclaré convaincu qu'avec les efforts conjugués des deux pays, les relations bilatérales continueraient de se progresser dans l'avenir.



Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment aux Nations Unies, de même que la coopération entre le Vietnam et les pays de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), ainsi qu'entre la Dominique et les pays de l'ASEAN. -VNA