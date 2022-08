Séminaire sur la coopération agricole Vietnam - Danemark, le 16 août à Hanoï.

Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Une délégation d'hommes d'affaires danois du secteur de l'agriculture et des produits alimentaires effectue une visite de travail du 16 au 19 août à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Cette mission vise à partager des expériences et à chercher des partenaires au Vietnam.



La délégation danoise comprend 13 compagnies leaders dans les domaines de l’élevage, de la transformation des produits alimentaires, de la technologie agricole, entre autres.



Dans le cadre de cette visite, un séminaire ayant pour thème "Expérience et solutions danoises dans la production de vivres et de produits alimentaires" s’est tenu mercredi matin 17 août à Hanoï. L’événement a été organisé par l’ambassade du Danemark au Vietnam, le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et le Conseil danois de l’agriculture et de l'alimentation.



"La coopération Vietnam - Danemark dans l’agriculture contribue activement au développement national en la matière. À travers ce partenariat, les entreprises vietnamiennes peuvent saisir les expériences de leurs partenaires danois au service du développement d’une agriculture verte et durable", a souligné Phùng Duc Tiên, vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural.



D’après Troels Vensild, chef de la Section de coopération internationale de l’Administration vétérinaire et alimentaire danoise (Danish Veterinary and Food Administration - DVFA), les entreprises danoises sont les producteurs alimentaires les plus durables du monde. "Dans de nombreux pays, le Danemark est considéré comme un leader de la production durable, notamment pour la production laitière. La transition verte est essentielle pour que les entreprises danoises exportent des produits durables, des solutions et des technologies économes en ressources", a-t-il ajouté.



Actuellement, le Vietnam met l’accent sur le développement durable, notamment dans l’agriculture. Ainsi, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a élaboré, en 2010, le Partenariat pour une agriculture durable du Vietnam (Partnership for Sustainable Agriculture Vietnam - PSAV).



Conformément au PSAV, de nombreux modèles de culture durable et respectueuse de l'environnement sont mis en place, permettant augmenter les revenus des agriculteurs tels que la production de café pour Nestlé ou la production de thé pour Unilever. "L’université Harvard a choisi PSAV comme un modèle exemplaire de partenariat public-privé en Asie du Sud-Est", a informé Dinh Pham Hiên, du Département de coopération internationale du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.



Selon Troels Jakobsen, attaché commercial de l’ambassade du Danemark, les compagnies et entrepreneurs danois sont prêts à partager leurs expériences et idées avec les partenaires vietnamiens ainsi qu’à chercher les opportunités d’affaires au Vietnam.



Un séminaire identique est prévu vendredi 19 août à Hô Chi Minh-Ville.



La visite de la délégation danoise permet une reprise de coopération bilatérale, surtout dans l’agriculture, après plus de deux ans d’hibernation à cause de la pandémie de COVID-19.-CVN/VNA