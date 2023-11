Le premier secrétaire-président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez et l'ambassadeur vietnamien Le Thanh Tung. Photo: VNA Le premier secrétaire-président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez et l'ambassadeur vietnamien Le Thanh Tung. Photo: VNA

La Havane (VNA) – Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste, le président de la République de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a reçu le 18 novembre l'ambassadeur du Vietnam à Cuba, Le Thanh Tung, qui est venu lui dire au revoir avant la fin de son mandat officiel.Miguel Díaz-Canel Bermúdez a demandé à l'ambassadeur de transmettre ses salutations et ses invitations respectueuses au secrétaire général Nguyen Phu Trong, au président Vo Van Thuong, au Premier ministre Pham Minh Chinh et à d'autres hauts dirigeants vietnamiens à se rendre prochainement à Cuba.Le dirigeant de Cuba a salué les relations d’amitié loyale, pratiques et efficaces entre les deux pays ces derniers temps, en particulier l'échange de délégations de haut niveau et les appels téléphoniques ou les entretiens en ligne entre les hauts dirigeants, l’échange de délégations de ministères et de localités, resserrant ainsi davantage les relations de confiance et d'amitié particulière entre Cuba et le Vietnam.Le premier secrétaire-président de Cuba a exprimé sa gratitude au Parti, à l'État, au gouvernement et au peuple du Vietnam pour leur soutien spirituel et matériel, leur sympathie et leur solidarité envers Cuba, en particulier dans cette période difficile actuelle de la Révolution cubaine.Le dirigeant de Cuba est persuadé que les relations d’amitié particulière entre Cuba et le Vietnam continueront à se développer, apportant une contribution importante à la cause de la construction et de la protection nationales de chaque pays.Pour sa part, l'ambassadeur Le Thanh Tung a respectueusement transmis les salutations et l'invitation cordiale du secrétaire général Nguyen Phu Trong et du président Vo Van Thuong au premier secrétaire-président de Cuba à revenir prochainement au Vietnam.L'ambassadeur a félicité les récentes victoires importantes de Cuba sur le front extérieur, clairement démontrées par le fait que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, début ce mois de novembre, la résolution «La nécessité de mettre fin à l'embargo économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis» et que Cuba a été élu avec un nombre de voix très élevé début octobre dernier au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2024-2026.A cette occasion, plusieurs agences de presse cubaines ont publié des articles soulignant la contribution de l'ambassadeur Le Thanh Tung au renforcement continu de l'amitié spéciale et fidèle dans les relations entre le Vietnam et Cuba. Prensa Latina et Radio Rebelde ont cité le premier secrétaire-président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez qui a déclaré que la fraternité Vietnam-Cuba s'est renforcée au cours du mandat de l'ambassadeur Le Thanh Tung. Sous le titre "Rencontre avec un ami, un frère de Cuba", le journal électronique Cubadebate a souligné que le premier secrétaire-président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez a affirmé que le Vietnam peut toujours faire confiance à Cuba. -VNA