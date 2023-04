L'entretien entre le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung et le ministre cubain du Tourisme, Juan Carlos García Granda. Photo : VNA



La Havane (VNA) - Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung s'est entretenu le 21 avril (heure locale) à la Havane avec le ministre cubain du Tourisme, Juan Carlos García Granda.Le ministre cubain a affirmé le souhaite d’élargir la coopération avec le Vietnam et les partenaires connexes pour développer l'industrie touristique nationale, appelant à des investissements du Vietnam pour mettre en œuvre des projets et des programmes de coopération comme le développement d'établissements d'hébergement touristique, le développement de produits et de services touristiques, notamment les produits liés à la culture. Cuba a affirmé de faire du Vietnam l'un de ses principaux marchés touristiques internationaux dans les temps à venir.En particulier, Juan Carlos García Granda a invité le ministre Nguyen Van Hung à assister à la Foire internationale du tourisme de Cuba, qui se tiendra en mai. L’invitation a été accepté.Les deux parties ont noté avec satisfaction que l'Accord de coopération touristique entre le Vietnam et Cuba signé en décembre 1999 était devenu une base juridique importante pour promouvoir la coopération bilatérale.Le ministre Nguyen Van Hung a proposé au ministère cuba in du Tourisme d'envoyer une liste de 106 projets appelant à investir dans le tourisme à Cuba au ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et aux entreprises vietnamiennes pour qu'ils sondent les opportunités de coopération et d'investissement.A l'occasion de la prochaine visite de travail au Vietnam du ministre Juan Carlos García Granda, les deux parties se coordonneront pour organiser le Forum du tourisme et la Conférence de promotion des investissements touristiques cubains au Vietnam.Le même jour, à La Havane, le ministre vietnamien Nguyen Van Hung a eu un entretien avec le ministre cubain de la Culture Alpidio Alonso Grau.C’est une bonne occasion pour le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam et le ministère de la Culture de Cuba d'évaluer les résultats obtenus dans le passé afin de renforcer les échanges culturels et les activités de coopération dans le futur.Le ministre Alpidio Alonso Grau a annoncé que Cuba accueillerait du 3 au 5 mai le Forum des ministres de la Culture des pays G77 et la Chine et a invité Nguyen Van Hung à assister à cet événement. L’invitation a été acceptée.Lors de la rencontre, les deux parties ont aussi discuté de nombreuse questions importantes telles que l’assistance du Vietnam à Cuba dans la recherche de la production d’instruments de musique ; la coopération dans la traduction de livres et de documents sur la culture et l'art vietnamiens ; la participation des deux parties à des événements culturels et artistiques spéciaux (festivals de cinéma, musique jazz...) ; le partage d’expériences en matière de gestion étatique de la culture, de lutte contre les produits culturels nocifs, de préservation et de promotion des valeurs culturelles traditionnelles de chaque pays... - VNA