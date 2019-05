Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président du Conseil national du Bhoutan, Tashi Dorji,le 13 mai à Hanoï. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Vietnam souhaite promouvoir la coopération intégrale et multiforme avec le Bhoutan, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en recevant le 13 mai à Hanoï, le président du Conseil national du Bhoutan, Tashi Dorji, en visite au Vietnam pour participer à la fête du Vesak 2019.

Soulignant les similitudes historiques, culturelles et religieuses des deux pays, le chef du gouvernement vietnamien a exhorté aux deux parties d’intensifier leur coopération et leur partage d’expériences en matière de développement national.

Il a demandé de signer dans les meilleurs délais un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeport diplomatique et de service et de créer un mécanisme de consultation entre les ministères vietnamien et bhoutanais des Affaires étrangères pour renforcer les relations bilatérales dans plusieurs domaines.

Dans le contexte où les liens économiques et commerciaux bilatéraux restent modestes, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a suggéré d’intensifier la coopération bilatérale dans les secteurs dans lesquels le Bhoutan a une forte demande tels que la fabrication de machines agricoles et pièces de rechange, la production de meubles en bois ainsi que de promouvoir la coopération dans le tourisme en multipliant des vols charters.

Il a également demandé à la partie bhoutanaise de créer des conditions favorables aux citoyens vietnamiens vivant ou travaillant dans son pays pour qu’ils puissent contribuer activement au développement socioéconomique du Bhoutan et à l’intensification des relations bilatérales.

Le Vietnam est prêt à partager avec le Bhoutan ses expériences en matière agricole, a-t-il affirmé avant de demander au Bhoutan de continuer son soutien et son collaboration étroite avec le Vietnam au sein des organisations dont les deux pays sont membres.

De son côté, le président du Conseil national du Bhoutan, Tashi Dorji, a affirmé que la partie bhoutanaise travaillait étroitement avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères pour établir un mécanisme de consultation bilatérale.

Dans son processus de mécanisation agricole, le Bhoutan souhaite importer des machines du Vietnam et étudier des expériences vietnamiennes en matière de développement agricole, a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de multiplier les échanges de délégations. -VNA