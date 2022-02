L'ambassadeur du Vietnam en Belgique Nguyen Van Thao. Photo : VNA

Bruxelles (VNA) - Une mission de l'ambassade du Vietnam en Belgique conduite par l'ambassadeur Nguyen Van Thao a travaillé le 23 février avec la Chambre de Commerce de Flandre Occidentale, pour discuter de la promotion des futures relations commerciales et d'investissement entre le Vietnam et la Belgique.

S'exprimant lors de la réunion, l'ambassadeur Nguyen Van Thao a mentionné les domaines prioritaires du Vietnam dans l’attrait des investissements étrangers tels que l'énergie durable, l’économie verte, l’économie circulaire...

Vu modestes investissements de la Belgique et de la Flandre occidentale au Vietnam, l'ambassadeur Nguyen Van Thao a appelé les entreprises à intensifier les études sur le marché vietnamien pour y investir, à tirer le meilleur parti des atouts de la région flamande et des avantages de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) pour contribuer au renforcement des relations économiques et commerciales entre le Vietnam et la Belgique.

Pour sa part, le président de la Chambre de Commerce de Flandre occidentale, Lieven Danneels, a déclaré que l'EVFTA, après son entrée en vigueur, a apporté une contribution importante aux résultats commerciaux entre le Vietnam - UE en général et Vietnam - Belgique en particulier. M. Danneels a également a souhaité travailler en étroite collaboration avec l'ambassade pour promouvoir les relations commerciales et d'investissement entre le Vietnam et la région flamande.

Les participants ont également exprimé leur intérêt à investir au Vietnam dans les domaines de la technologie, de l'agriculture et de la distribution. Les représentants des entreprises espèrent également que le Vietnam s'ouvrirait bientôt pour organiser des missions d'étude de marché et faciliter les procédures administratives dans l'octroi de licences de création d'entreprises.

A cette occasion, la délégation de l'ambassade a aussi travaillé avec le Groupe Televic basé à Izegem (Flandre Occidentale) est spécialisé dans la fourniture de solutions de pointe dans le domaine des TIC (Technologies de l'information et de la communication).

Actuellement, ce groupe est en train de sonder des opportunités de coopération et d'investissement au Vietnam. -VNA