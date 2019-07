L’avion Boeing 787-9 Dreamliner de Vietnam Airlines a attérri le 2 juillet à l’aéroport de Sheremetyevo à Moscou. Photo: truyenhinhdulich.vn



Moscou (VNA) - Tous les vols directs de Vietnam Airlines à destination ou au départ de Moscou ont été effectués à l’aéroport de Sheremetyevo doté d’une infrastructure moderne, depuis le 2 juillet, au lieu de l’aéroport de Domodedovo.

Vietnam Airlines utilise des Boeing 787-9 Dreamliner pour exploiter la ligne directe Hanoï - Moscou à raison de trois vols hebdomadaires, en proposant des services en ligne conformes aux normes internationales 4 étoiles.

S’exprimant lors d’une cérémonie tenue à l’aéroport de Sheremetyevo, Lê Thanh Dung, représentant en chef de Vietnam Airlines en Russie, a déclaré que l'exploitation de l'aéroport de Sheremetyevo était une décision stratégique, permettant à ses passagers d’accéder à des meilleurs services 4 étoiles.

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngô Duc Manh, a souligné que les vols de Vietnam Airlines servaient de pont aérien important dans la connectivité économique et commerciale ainsi que dans le renforcement des échanges socio-culturels entre le Vietnam et la Russie.

L'exploitation de l’aéroport de Sheremetyevo est un événement important, contribuant à élargir la connexion du Vietnam avec de nombreuses villes russes et vice versa, a-t-il indiqué.

A cette occasion, l’ambassadeur Ngô Duc Manh et les représentants de Vietnam en Russie et de l’aéroport de Sheremetyevo ont coupé le ruban d’inauguration de vols à cet aéroport.

L’ambassadeur Ngô Duc Manh et les représentants de Vietnam en Russie et de l’aéroport de Sheremetyevo coupent le ruban d’inauguration de vols à l'aéroport de Sheremetyevo. Photo: truyenhinhdulich.vn



Denis Pashkovsky, directeur général adjoint de l’aéroport international de Sheremetyevo, chargé des affaires commerciales, a déclaré au reporter de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que l’aéroport accueillait Vietnam Airlines comme nouveau partenaire.

La coopération contribuera à développer la connectivité de l'aviation entre la Russie et le Vietnam, et plus généralement l'Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré.

L’aéroport international de Sheremetyevo fournira les meilleurs services aux passagers vietnamiens vers les villes de Russie et d’Europe par la compagnie nationale russe d’Aeroflot et d’autres membres de SkyTeam, a-t-il déclaré. -VNA